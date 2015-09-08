سقوط أكبر مافيا للنصب والتزوير على المرضى للعلاج بالأعشاب مستغلين 22 قناة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة من ضبط أكبر مافيا لتجارة الأعشاب الطبيعية المزيفة، والتى يتم عرضها على 22 قناة فضائية.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الإدارة لمواجهة ظاهرة النصب والاحتيال على المواطنين بطرق مختلفة.

بدأت الوقعة بعد أن وردت معلومات للعميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة التزيف والتزوير تفيد بوقوع العديد من المواطنين رعايا بعض الدول العربية ضحية لعمليات الاحتيال من قبل آخرين والاستيلاء على أموالهم بزعم علاجهم بالأعشاب والأدوية مجهولة المصدر دون أى صحة لهذا الأمر.

وأسفرت تحريات المقدم سمير البابلى والرائد محمود المصرى من إدارة التزيف والتزوير عن أن وراء تلك الوقائع 3 أشقاء وآخر هم " كامل وعمر وحسن.م" و"أحمد.ا" حاصلين على دبلوم تجارة ومقيمين بمركز الحسينية محافظة الشرقية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين قاموا بإنشاء شركة وهمية باسم "النهضة جروب" بدون ترخيص للعلاج بالأعشاب والأدوية بمدينة نصر واتخاذ هذا المقر وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى فى الاحتيال والنصب على المرضى باستخدام طرق علاج غير مصرح بها من وزارة الصحة.

وذكرت التحريات أن المتهمين قاموا بالإعلان عن جدوتها فى علاج الأمراض المزمنة والمستعصية مثل " السكر والضعف الجنسى والآلام المزمنة وآلام العمود الفقرى والظهر وبعض الأمراض الأخرى فى 22 قناة فضائية مثل "توك توك والبيت بيتك والحبلة وستار وعفروتو ودوللى سينما" مستغلين حاجة المرضى للشفاء.

وأضافت التحريات أنه عند قيام العميل أو المرضى بالاتصال بالهواتف المعلنة للشركة لشراء المنتج المعلن عنه يقوم المتهمون بطلب إرسال قيمة المنتج عبر حوالات بريدية أو بنكية ثم يقومون بالاستيلاء على تلك المبلاغ دون إرسال أية أدوية لهم وبعد أن يقموا بالاحتيال على العديد من المرضى بداخل البلاد وخارجها وخشية من افتضاح أمرهم قاموا بنقل مقر شركتهم إلى مدينة 6 أكتوبر وتغير اسمها إلى الشركة الأمريكية واتخذهوها وكرًا لمارسة نشاطهم الإجرامى بنفس الأسلوب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوه من مداهمة مقر الشركة وتم ضبط كميات كبيرة من دفاتر شراء باسم الشركتين وأسماء ضحاياهم وإيصالات استلام مبالغ مرسلة من ضحاياهم و23 هاتف تليفون بداخلها شرائح مختلفة محلية ودولية ومبلغ 8000 جنيه و300 دولار أمريكى حصيلة نشاطهم، بالإضافة إلى جهاز لاب توب وكمبيوتر، كما تم ضبط جميع المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بما هو منسوب إليهم وإرسل المتهمين إلى النيابة للتحقيق.

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