تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة سيارات النقل بسوهاج.

> كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطارًا من قسم شرطة ثان سوهاج بورود بلاغ من المدعو / سعيد مبروك حسن سليمان 29 سنة سائق ويقيم بناحية كفر حجازي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6070 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2015.

ونظراً لما شكلته الواقعة من خطورة إجرامية ومردود سلبي علي الحالة الأمنية فقد تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتوصلت إلي أن وراء إرتكاب الواقعة كل من :-

> 1- زين العابدين محمود السيد سيد 37 سنة عاطل 2- خليل إبراهيم سليمان إبراهيم 32 سنة عاطل

> 3- ياسر أحمد أبو ضيف خالد 32 سنة عاطل 4- مصطفي محمد محمود وشهرته فلوته 20 سنة عاطل

> 5- أحمد عبد العال سيد أحمد 36 سنة عاطل – ويقيمون بناحية ساحل سليم ” أسيوط ” 0

> 6- حسن محمد شعبان علي موسي 32 سنة عاطل ويقيم بناحية درنكه ” أسيوط ” 0

> 7- الأمجد عبد العزيز محمد محمود 50 سنة عاطل ويقيم شارع أم المؤمنين – دائرة القسم.

وأكدت التحريات قيام المذكورين بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـي سرقة السيارات بأسلوب المغافلة، عقب تقنين الإجراءات.

قامت مأمورية من ضباط فريق البحث مدعومه بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن أسفرت عن ضبط المتهمين من الأول حتي الثالث حال تواجدهم بدائرة القسم مستلقين السيارة رقم 59650 ملاكي أسيوط قيادة الثالث والتي كانت تستخدم في أرتكاب وقائع السرقات وضبط بحوزة المتهم الأول مفك وشوكة معدنية وبحوزة الثاني سلاح أبيض مطواة، بمواجهة المتهمين أعترفوا بأرتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين وشخص آخر يدعي تامر علي أحمد عبد المعطي ويقيم بناحية النزلة المستجده دائرة مركز ساحل سليم ” أسيوط “وأن السيارة المبلغ بسرقتها لدي المتهم السادس.

> وأضاف المتهمين بقيامهم بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة وتزوير أوراقها وتغيير بعض معالمها برقم الشاسية والموتور وإعادة ترخيصها بوحدة مرور أبو تيج التابعة لإدارة مرور أسيوط تحت رقم 60625 نقل أسيوط.

> وبالتنسيق وأمن أسيوط تم استهداف المتهمين الرابع والخامس حيث تم ضبطهما وبحوزة الرابع شريط أقراص مخدرة لعقار التامول ومفك حديد وبإرشادهما تم ضبط السيارة المبلغ بسرقتها وتبين أنها تحمل لوحات معدنية 60625 نقل أسيوط ،بتطوير مناقشة المتهمين أعترفوا بأرتكاب الوقائع التالية :-

> - سرقة السيارة رقم 52424 نقل سوهاج عن بلاغ المدعو / محمد عبد النبي عبد العال سن 26 سائق ويقيم بناحية القنابرة دائرة مركز سوهاج وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13158 جنح مركز سوهاج لسنة 2015، سرقة السيارة رقم 5276 ق م ب ” نقل قليوبية ” عن بلاغ المدعو / محمود جمال أحمد بيومي – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6255 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2015.

وأضافوا بأن السيارات المشار إليها لدي المتهم السادس تمهيداً للتصرف فيها وتزوير أوراق لها .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين وصولاً لأبعاد نشاطهم الإجرامي وضبط باقي المتهمين والمسروقات .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 27 أحوال القسم وجاري العرض علي النيابة العامة.