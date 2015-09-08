جنرال اليكتريك: مصر أكبر الدول في حجم السوق والثقة في الحكومة

قال سفيان بن تونس، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شركة جنرال اليكتريك خلال كلمته بمؤتمر “يورمني”، إن مصر من أكبر الدول من حيث السوق وعدد السكان والثقة في الحكومة. وبالرغم من الثورة فإن هناك مؤسسات عاملة وبالطبع شركات كبرى في هذا السوق الهام، مضيفًا : “نعمل في مصر منذ أكثر من خمسة وأربعين عامًا ولدينا أكثر من خمسمائة عامل كما لدينا قطاع كبير من الشركاء، ولدينا خطة لأن يعمل في شركتنا في مصر 95% من المصريين، وتعمل الشركة في مجالات الرعاية الصحية والنقل والطائرات النفاثة وعربات السكك الحديدية والإضاءة، كما أنه لدينا الكثير من الأنشطة في مصر.

> وتابع “لدينا استراتيجياتنا في السوق المصري والتي نطبقها منذ عدة سنوات. فبدلًا بيع المعدات في السوق فقط، أصبحنا جزءا اساسياً من النسيج المصري وأعلنا عن استثمارنا في مجال البتروكيماويات فنحن لا نبيع فقط ولكننا مستثمرين. إننا نعمل على تلبية احتياجات الحكومة ومن اهم الأمثلة على ذلك عقدنا مع الحكومة لتوفير 2.7 ميجاوات خلال 6 أشهر فقط وقد انتهينا من هذا المشروع بالفعل والذي بدأناه أواخر 2014.