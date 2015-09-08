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شركة أنابيب البترول بالسويس تحذر من تلوث البحر الأحمر بالصرف الصحي

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شركة أنابيب البترول بالسويس تحذر من تلوث البحر الأحمر بالصرف الصحي شركة أنابيب البترول بالسويس تحذر من تلوث البحر الأحمر بالصرف الصحي

استمرار إلقاء الصرف الصحي بالبحر الأحمر

حذر مسئولو شركة أنابيب البترول بالسويس من تلوث مياه البحر الأحمر وخليج السويس بسبب مياه الصرف الصحي ، حيث كشف مسئولو الشركة عن وجود قرية سياحية بالسخنة بجوار المصف الخاص بالشركة تقوم بالقاء الصرف الصحي الخاص بها على الشاطئ .

قال أيمن طاهر عضو اللجنة النقابية بشركة انابيب البترول فى تصريحات خاصة أنهم قدموا شكوي رسمية لمسئولو ديوان عام محافظة السويس من أجل التحرك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وحماية الكائنات البحرية من التلوث والموت بسبب مياه الصرف الأ أن الشكوي لم يبت فيها من الأساس ولم يتحرك أحد.

أضاف عضو اللجنة النقابية أنهم يحذروا من استمرار إلقاء الصرف الصحي بالبحر لأنه سيقضي على الأسماك مع بدء موسم الصيد للعام الجديد أول سبتمبر الحالي فضلًا عن أحداث تلوث للمواطنين المترددين على شواطئ السخنة ، بالإضافة إلى هروب السائحين من التردد على القري السياحية بالسخنة بسبب هذا التصرف.

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