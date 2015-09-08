محافظ سوهاج يعلن عن فتح باب التقدم لجائزة ” الملك عبد الله بن الحسين ” للإبداء‎

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج عن فتح باب التقدم لجائزة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للإبداء رقم 4108 بتاريخ 4/8/2015 في دورتها الثامنة في 3 موضوعات : أولها : حقل الآداب والفنون في موضوع “الشخصية العربية في الرواية العربية المعاصرة “، ثانيا : حقل العلوم في موضوع ” بحوث تطبيقية لتطوير أجهزة توفير الطاقة وجودتها”، ثالثا : حقل المدينة العربية في موضوع ” دور المدينة في رعاية الطفولة “.

> جاء ذلك في خطاب المهندسة نفيسة محمود هاشم وكيل أول وزارة الإسكان ـ رئيس قطاع الإسكان والمرافق علي أن تسلم الأعمال في موعد أقصاه 31 يناير القادم 2016 إلى أمانة عمان الكبرى .