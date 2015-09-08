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محافظ سوهاج يعلن عن فتح باب التقدم لجائزة ” الملك عبد الله بن الحسين ” للإبداء‎

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محافظ سوهاج يعلن عن فتح باب التقدم لجائزة ” الملك عبد الله بن الحسين ” للإبداء‎ محافظ سوهاج يعلن عن فتح باب التقدم لجائزة ” الملك عبد الله بن الحسين ” للإبداء‎

الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج عن فتح باب التقدم لجائزة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للإبداء رقم 4108 بتاريخ 4/8/2015  في دورتها الثامنة في 3 موضوعات : أولها : حقل الآداب والفنون في موضوع “الشخصية العربية في الرواية العربية المعاصرة “، ثانيا : حقل العلوم في موضوع ” بحوث تطبيقية لتطوير أجهزة توفير الطاقة وجودتها”،  ثالثا : حقل المدينة العربية في موضوع ” دور المدينة في رعاية الطفولة “.
> جاء ذلك في خطاب المهندسة نفيسة محمود هاشم وكيل أول وزارة الإسكان ـ رئيس قطاع الإسكان والمرافق علي أن تسلم الأعمال في موعد أقصاه 31 يناير القادم 2016 إلى أمانة عمان الكبرى .

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