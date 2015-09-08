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دفاع المتهمين بالتخابر مع قطر يناقش قائد الحرس الجمهورى

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دفاع المتهمين بالتخابر مع قطر يناقش قائد الحرس الجمهورى دفاع المتهمين بالتخابر مع قطر يناقش قائد الحرس الجمهورى
أنتهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، من سماع شهادة اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى الحالى، وذلك بجلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

وبدأ دفاع المتهمين قبل تأجيل القضية بمناقشة الشاهد فى الأقوال التى أدلى بها بجلسة اليوم، وقام المحامى علاء علم الدين بسؤال الشاهد، ومناقشته حول أقواله اليوم، وسألت المحكمة ممثل النيابة ما إذا كان يريد توجيه أسئلة إلى الشاهد، ورد ممثل النيابة بالاكتفاء بأسئلة المحكمة للشاهد.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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مصر 365

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