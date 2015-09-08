بالصور.. "مرور الجيزة" تكثف حملات رصد مخالفات التكاتك والدراجات البخارية

أكد اللواء عادل زكى نائب مدير مرور الجيزة، أن الإدارة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، تقوم حالياَ بتكثيف الحملات المرورية لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها للسيارات والدرجات البخارية التى تسير دون لوحات معدنية أو رخص، وذلك للعمل على إلزام سائقى السيارات بالالتزام بقواعد المرور .

واَضاف نائب المدير فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" أن هناك انتشارا أمنيا مكثفا لضباط وأمناء ومجندى الإدارة بكافة ربوع المحافظة، مزودين بأوناش لرصد المخالفات المرورية، ورفع السيارات المتروكة فى الشوارع والميادين لإعادة المظهر الحضارى بالشارع المصرى، مشيراَ إلى أن هناك حملات مخصصة لرصد مخالفات التكاتك والتى تستخدم فى العمليات الإجرامية، حيث تهدف تلك الحملات للقضاء على تلك الظاهرة ومنع سيرها بالشوارع الرئيسية.

وأوضح أنه سيتم نقل المركبات المخالفة إلى منطقة الكيلو 10 ونصف بطريق إسكندرية الصحراوى.



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