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أندية أوروبا تخصص يورو من كل تذكرة للاجئين بدوري الأبطال

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أندية أوروبا تخصص يورو من كل تذكرة للاجئين بدوري الأبطال أندية أوروبا تخصص يورو من كل تذكرة للاجئين بدوري الأبطال

اتفقت أندية أوروبا المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي على التبرع بمبلغ يورو واحد من كل تذكرة خلال مباراتهم الأولى لصالح اللاجئين.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن اتفاق الأندية الثمانين والتي ستبدأ رحلتها منتصف الأسبوع المقبل في البطولات الأوروبية على تخصيص هذا المبلغ لصالح قضية اللاجئين

وكانت ألمانيا قد فتحت أبوابها أمام بعض اللاجئين السوريين الذين أرادوا عبور الحدود بينها وبين المجر لتشهد الأزمة انفراجة قليلة بعض الشيء.

وكان بايرن ميونيخ قد تبرع بمبلغ مليون يورو لصالح اللاجئين السوريين تبعه أكثر من نادي في تلك الخطورة أبرزهم ريال مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي.

وأكد رومينيجه رئيس بايرن ميونيخ أن المبلغ المتوقع للحملة قد يصل إلى 3 ملايين يورو وسيتم التبرع به لصالح إحدى الجمعيات الخيرية المتخصصة.

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