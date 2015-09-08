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أنشيلوتي: رونالدو سيسجل أكثر من ميسي هذا الموسم

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أنشيلوتي: رونالدو سيسجل أكثر من ميسي هذا الموسم أنشيلوتي: رونالدو سيسجل أكثر من ميسي هذا الموسم

يؤمن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق لريال مدريد أن البرتغالي رونالدو نجم الفريق الملكي سيسجل أهدافا أكثر من ميسي هذا الموسم.

وكان رونالدو قد توج بلقب هداف الدوري الموسم الماضي بـ48 هدفا متفوقا على ميسي لكنهما لم يسجلا هدفا واحدا هذا الموسم في المسابقة.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية "إنه أمر غريب جدا أن رونالدو لم يسجل وكذلك ميسي هدفا واحدا في الليجا هذا الموسم".

وأضاف "لكن ليس لدي شكوك في قدرات رونالدو، أعرفه جيدا ويمكنني أن أراهن أنه سيربح لقب هداف الدوري هذا الموسم مجددا".

وتابع "عندما كنت مدربا لريال مدريد سجل لنا 61 هدفا في كل المسابقات كان بالفعل رائعا جدا، ميسي أيضا على غير العادة بدايته هادئة لكن أيضا ليس لدي شكوك في قدراته فهو واحد من أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ".

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