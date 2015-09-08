خبير باليونيسيف يدعو للمساواة فى تقديم الخدمة الطبية لحديثى الولادة

طالب الدكتور سامى فريد إسحاق مدير مساعد برامج الصحة بمنظمة اليونيسيف بتحقيق المساواة فى تقديم الخدمة فى الرعاية الصحية فى الأطفال حديثى الولادة بحيث تقدم الخدمة بالمجان لكل الأطفال لا فرق بين غنى أو فقير يعيش فى الريف أو فى المدينة لمنع حدوث وفيات حديثى الولادة، وذلك خلال المؤتمر الذى نظمته الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال.

وقال إن الاحصائيات تبين أن معدل الوفيات حديثى الولادة يتفاوت بين المناطق الجغرافية المختلفة فهو أسوأ بكثير فى ريف الصعيد عن المناطق الحضارية وكذلك يتفاوت ما بين الأغنياء والفقراء ويدعو لتقليل الفجوة بين فئات المجتمع موضحا أنه يحتاج إلى وضع استراتيجيات خاصة لهذه المناطق الأقل حظا وذلك بوضع الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية عند تقديم الخدمة الطبية بحيث يتم عمل ربط بين المجتمعات الفقيرة وإعطائها فرص للمشاركة مع المؤسسات الصحية.

وقال إن وفيات الأطفال حديثى الولادة تمثل حاليا أكثر من 50% من وفيات الاطفال ما دون سن الخامسة والتقدم الذى أحرزته مصر فى تخفيض وفيات الأطفال كان أسرع فى الفترة العمرية ما بعد حديثى الولادة.