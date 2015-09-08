الصحة: تخفيض رسوم الكشف الطبى للمرشحين المسددين 4200 جنيه

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أنه تم توجيه المجالس الطبية المتخصصة بتخفيض رسوم الكشف الطبى للمرشحين للبرلمان، لممن سددوا 4200 جنيه نظير الكشف الطبى فى المرات السابقة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، فى تصريحات اليوم، إنه بناء على الحكم الصادر من القضاء الإدارى بشأن إعادة الكشف الطبى على جميع المرشحين الذين تم توقيع الكشف الطبى عليهم سابقًا فإنه تم إرسال خطاب الى جميع مديريات الصحة بكل المحافظات، جاء فيه "إنه بناء على تعليمات الدكتور عادل عدوى وزير الصحة فإنه بالنسبة لطالبى الترشح الذين قاموا بسداد مبلغ 4200 جنيه من قبل ومعهم ما يفيد ذلك، فإنه يتم عمل مقاصة لهم بحيث يكون المبلغ المطلوب لعمل الكشف الطبى 1500 جنيه فقط".