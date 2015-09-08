البحوث الإسلامية يطلق خدمة على موقعه الإلكترونى لتوعية الحجاج بالمناسك

أطلق مجمع البحوث الإسلامية خدمة جديدة على موقعه الإلكترونى http://www.azhar.eg/magmaa/en-us/، لتوعية الحجاج وتعريفهم بأحكام ومناسك الحج بطريقة سهلة وميسرة وبسيطة بعيدةً عن الاختلافات الفقهية.

وقال د.محيى الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هذه الخدمة تقدم شرحًا وافيًا عن المناسك؛ حيث تحتوى على كيفية الإحرام وأنواعه ومحظوراته وكيفية الطواف ومستحباته وكيفية السعى بين الصفا والمروة وكيفية الوقوف بعرفة وكل ما يخص يوم النحر وكيفية التحلل من الإحرام وآداب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أشار الأمين العام، إلى أن الهدف من هذه الخدمة التيسير على الناس والإجابة على كل التساؤلات التى تدور فى أذهان المسلمين فى شتى بقاع الأرض وحتى لا تلتبس عليهم بعض المفاهيم التى تفسد عليهم رحلة الحج إلى بيت الله الحرام.