وزير المالية: قانون الخدمة المدنية لازال يشهد نقاشاً مستمراً

قال الدكتور هاني قدري وزير المالية، خلال كلمته بيورومني، إن الحكومة قامت بمناقشة قانون الخدمة المدنية وهو يشهد الكثير من التحديات وما زال في مرحلة النقاش، وسنقوم بتطبيقه ولكن الحد من عدد العمال أو العاملين في القطاع العام لن يحدث سريعًا ونحن لدينا آلية تسمح بتوظيف شخص أمام 2 متعاقدين بنسبة 1 : 2 لكنها ستأخذ وقت كثير لكنها سوف تضع القطاع على المسار الصحيح. يمكنك أن تقوم بتحديد المعدل عند تقاعد شخصين سيوظف شخص واحد.

> وأكد إن الكشف الغازي الجديد لن يوقفنا من الاستثمار ومواصلة الإصلاحات التي يجب أن نقوم بها ولن يبطئنا فهو سيساعدنا بأن نقوم بسد العجز في الطاقة ولكنه لن يوقفنا عن الاستمرار في الخطة الإصلاحية النقطة الثانية الكشف في حد ذاته هو أصل كبير من أصول البلاد وهو يعطينا الكثير من الأمان إن هناك اكتشافات أخرى يمكننا أن نقع عليها وتعطينا ثقة في البلاد وهذا ما نعمل عليه من اليوم الأول لإعادة الثقة في الحكومة وذلك هبة من عند الله ويعيد الثقة إلى الاقتصاد المصري ولكن تحيا مصر.

مشيراً إن الاقتصاد المصري مر بسلام خلال العديد من الأزمات العالمية والإقليمية والمحلية الكبيرة مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008 والآثار الاقتصادية التي خلفها الربيع العربي، وفهناك العديد من المؤشرات التي تظهر تحسن الاقتصاد المصري مؤخراً مثل انخفاض معدل البطالة وتزايد معدلات الاستثمار الأجنبي، وكان المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ من المؤشرات الجيدة التي آظهرت اهتمام العالم بالاقتصاد المصري، وتم خلاله الاعلان عن برنامج استثماري لشركة بي بي بقيمة يساوي 12 مليار دولار، كما أعلنت شركة كوكاكولا عن توسعات في مصر بقيمة 500 مليون دولار، كما قدمت عدد من الدول الخليجية مساعدات بالمليارات للاقتصاد المصري مع الاعلان عن استثمارات جديدة في البلاد. وفي أبريل الماضي أعلنت مؤسسة موديز عن رفع التصنيف الائتماني لمصر، وهو ما يمثل نجاحًا كبيرًا .

> وأضاف إن الفترة الأخيرة شهدت عدد من التطورات الهامة ومن أهمها افتتاح قناة السويس في زمن قياسي واكتشاف حقل الغاز الطبيعي العملاق بالبحر المتوسط باحتياطات تقدر بـ 30 تريليون قدم مكعب. ومن أهم القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة القرارات الخاصة بالإصلاح الهيكلي وتقليل البيروقراطية وتخفيض الدعم على الطاقة والغذاء، سعياً لتخفيض عجز الموازنة العامة. ولكن هناك الكثير من التحديات الأخرى من أهمها عجز الموازنة الذي وصل إلي 12% من إجمالي الناتج المحلي والتباطؤ في الإنتاج الصناعي والبيروقراطية وتعويم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وغيرها.

> وتابع: الحكومة المصرية تعمل بطاقة ايجابية وتفاؤل بالمرحلة القادمة. فهناك عدد من الإصلاحات التي قمنا بها وقطعنا شوطًا طويلاً فيها. فعلى الصعيد السياسي، تجرى الانتخابات البرلمانية قبل نهاية هذا العام، وهذا سيسهل عمل الحكومة بشكل كبير ويعد خطوة ايجابية كبيرة في خارطة الطريق أما المحور الثاني فيتمثل في الاصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي نقوم بها، بالرغم من أن بعض المجالات تسير ببطء.

> وأكد أن هناك تحولات مذهلة ليست فقط في مجال الإصلاحات التي قمنا بها، ولكن أيضاً على مستوى الإصلاح الضريبي بحيث يكون النظام أكثر عدلاً وشفافية. أما على مستوى عجز الموازنة، فهناك تحسن كبير في معالجة العجز بالرغم من بطأه ولكننا إذا أخذنا كل المنح التي حصلت عليها مصر من الدول الخليجية، والتي تمثل 4% من إجمالي الناتج المحلي، سندرك أن معالجة العجز في الموازنة يسير في الاتجاه الصحيح. زيادة كبيرة. لدينا أيضاً إصلاحات القوانين وحل النزاعات وتسوية الكثير من تلك النزاعات وتسهيل المستمر في إنجاز الأعمال والحد من الروتين الحكومي لتحسين وضعية مصر على خريطة العالم.

وأوضح أن عجز الموازنة العامة ينخفض ببطء .العجز نزل من 12% عام 2013 بفضل الكثير من المنح التي أتت من الخليج ولكن إذا تناسيت المنحة التي حصلنا عليها في 2013 ستجد أن هناك جهود متكاملة تصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي عندما كان البنك الدولي هنا وخرج التقرير في فبراير 2015 وكانت الفجوة التمويلية 36 مليار دولار على مدار 5 سنوات وقد تتسع قليلاً في المستقبل ولكنها ستنخفض مع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. قمنا مؤخراً أيضاً بإقرار ضريبة القيمة المضافة التي ستزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، كما نستخدم سياستنا الضريبية في دعم الصادرات.

وأضاف “لدينا خطط للتواصل مع أسواق المال الدولية وسنقوم بإطلاق الصكوك لتوسيع قاعدة التمويل والعمل سد العجز التمويلي. نعمل ايضاً أيضاً على تنويع مزيج الطاقة ونقوم بتحسين فاعلية استخدامها واستهلاكها وانتاجها، مع تحرير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ، الإصلاحات الضريبية كان آخرها ضريبة القيمة المضافة وهي ليست ضريبة جديدة حيث كانت مطبقة جزئيًا ولست قلقًا على التنفيذ كما نستخدم جزء من الإيرادات الضريبية لمساعدة الطبقة المتوسطة، حيث يستفيد منها 17 مليون شخص مستفيد من البطاقات الذكية الخاصة بالدعم وتوزيع المنتجات الغذائية”.