اعرف أضرار الإسراف فى استخدام خيط الأسنان

خيط الأسنان أحد أهم أدوات العناية بالأسنان ونظافتها، ولكن استخدامه يحتاج لاهتمام وحذر، ومن هنا نصح الدكتور محمد إسماعيل أخصائى طب الفم بضرورة الاهتمام والحذر عند استخدام خيط الاسنان رغبة فى تنظيفها.

وتابع د.إسماعيل حديثه مؤكدا على أن خيط الأسنان أحد أهم الأدوات التى تستخدم للتنظيف العميق للأسنان، والتى تدخل بين الفواصل بين الأسنان لتنظيف بقايا الطعام الراكدة، وهو ما يفيد فى التخلص من سبب تكون البكتيريا والفطريات فى الفم بشكل عام وبين الأسنان بشكل خاص لذا فهو يحمى أيضا من نسب كبيرة من التسوس، ويصل إلى الأماكن التى لا يمكن للفرشاة والمعجون الوصول إليها والنفاذ لتنظيفها جيدا.

أضرار استخدام خيط الأسنان بأفراط وقوة

ولكن حذر إسماعيل من الإسراف فى استخدام خيط الأسنان، واستخدامه بحذر تام، حتى لا يوسع الفجوات بين الأسنان، ويفسد مظهرها المتراص، كما أن استخدامه بإفراط أو قوة قد يجرح اللثة، أو يحدث جروح والتهابات بين الأسنان، وكثرة استخدامه بقوة قد تخلخل قوة السن أو الضرس وتفقده قوته وثباته تدريجيا.