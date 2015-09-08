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مصرع طفل وإصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة إسعاف بكفر الشيخ

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مصرع طفل وإصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة إسعاف بكفر الشيخ مصرع طفل وإصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة إسعاف بكفر الشيخ
لقى طفل مصرعه، وأصيب 8 آخرون، لانقلاب سيارة إسعاف على الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ
>واصطدمت سيارة الإسعاف أثناء توجهها من مدينة بلطيم إلى الإسكندرية لنقل أحد الأطفال المصابين للمستشفى الجامعى، أمام قرية "مسطروه" بسيارة ملاكى، ما أدى لانقلابها.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى المنصورة الجامعي، وجثة الطفل لمشرحة مستشفى بلطيم المركزى.

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