سفر وعودة 196 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم

أعلن مدير أمن مطروح، اللواء هشام لطفى، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم البرى، رصدت إنهاء إجراءات سفر ووصول 196 شاحنة بضائع مصرية، من وإلى الجانب الليبى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأنهت سلطات المنفذ سفر 94 شاحنة محملة بالبضائع المصرية، وعودة 102 شاحنة مصرية من الجانب الليبى عقب تفريغ حمولاتها من البضائع بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل فى الأراضى الليبية حفاظًا على سلامة وحياة سائقى الشاحنات ومساعديهم المصريين.

وأكد مدير أمن مطروح، فى تصريحاتٍ صحفية له اليوم الثلاثاء، التنبيه على كل الخدمات بشدة اليقظة والتأهب، لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية، واستنفار كل الأجهزة الأمنية بالمنفذ.