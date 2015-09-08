بالصور.. محافظ القليوبية يشهد مراسم الشعلة فى احتفالات أسبوع الشباب

فى إطار احتفالات محافظة القليوبية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالى بأسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر، والذى أقيم بعنوان "بالعلم والشباب تحيا مصر " حضر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية مراسم مرور الشعلة الأولمبية بالاحتفال، وذلك بحضور نواب رؤساء جامعة بنها وبمشاركة طلاب الجامعة وشباب وفتيات من أندية التطوع ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأسبوع مقرر إقامته بجامعة قناة السويس خلال الفترة من 12/9 حتى 17/9/2015.

ويعد الحدث أكبر تجمع لشباب الجامعات فى مصر والذى يضم الجامعات الحكومية والخاصة والعسكرية حيث يشارك فيه أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة يتنافس خلاله طلاب الجامعات فى العديد من المسابقات الثقافية والفنية والرياضية والعلمية وغيرها.

وأعرب المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، عن سعادته لاستقبال الشعلة، التى تحمل معها طموحات وآمال الشباب، مؤكدا أن مثل هذه الاحتفاليات تؤكد أن مصر آمنة ومستقرة ولن يستطع أحد أن ينال منها وأن مصر سترتقى إلى أعلى الدرجات بفضل شبابها الواعد الصبور الذى يتحمل الشدائد والصعاب وتظهر أصالته فى المواقف الصعبة مضيفا أن الشباب والعلم هم أساس تقدم وازدهار كل الدول وعنوان لحضارتها.



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