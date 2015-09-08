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إطلاق أسماء شهداء الجيش على المدارس بالغربية بعد مراجعة وزارة الدفاع

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إطلاق أسماء شهداء الجيش على المدارس بالغربية بعد مراجعة وزارة الدفاع إطلاق أسماء شهداء الجيش على المدارس بالغربية بعد مراجعة وزارة الدفاع
عقد سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، اجتماع لجنة إطلاق أسماء الشهداء بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وناقش الاجتماع قرارعدم إطلاق أسماء أفراد القوات المسلحة إلا بعد التنسيق مع وزارة الدفاع لتأكيد البيانات والتسجيل من جانبها.

وأصدر محافظ الغربية موافقته على إطلاق أسماء الشهداء على عدد من المدارس وبعض الشوارع تكريمًا لهم ولأسرهم، على ما بذلوا وتضحياتهم بأرواحهم من أجل دفاعهم عن وطنهم.
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