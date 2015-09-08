محافظ قنا ومدير الأمن يطمئنان على الضابط المصاب فى حادث سيارة

زار اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، يرافقه اللواء صلاح الدين حسان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا الملازم أول أحمد عزمى من قوة مباحث نجع حمادى الذى أصيب فى حادث سيارة أثناء تأدية واجبه فى تمشيط الطريق الصحراوى مساء أمس، مما أدى إلى إصابته بنزيف داخلى فى البطن وبعض الجروح السطحية وتم نقله على الفور إلى مستشفى قنا العام .

واطمأن محافظ قنا ومدير الأمن على الحالة الصحية للضابط بعد أن أجريت له جراحه ناجحة لإيقاف النزيف، وأمر الهجان بسرعة توفير سيارة إسعاف مجهزة ونقله بمرافقة أحد الأطباء إلى مستشفى الشرطة بالجيزة، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى ممارسة عمله وخدمة وطنه.

وأعرب الهجان عن تقديره لجهود رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين، داعيا إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن وتوفير كافة السبل لتسهيل أداء واجباتهم فى الدفاع عن أمن الوطن واستقراره .