محافظ الشرقية: أحمد عرابى "حطم عروش الظلم" بوقفته فى وجه الخديوى

هنأ الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية، الأهالى بالعيد القومى للمحافظة، مستشهداً فى بيان له اليوم بذكرى وقفة الزعيم الراحل أحمد عرابى، ابن المحافظة فى وجه الخديوى توفيق.

وقال المحافظ فى بيانه "لم يكن عرابى عالما ولا فيلسوفا.. لكنه كان زعيماً له رسالة وطنية وبطلا شجاعا متحمسا للقومية المصرية وحطم عروش الظلم لإنقاذ وطن من المستبدين، حين قال فى جرأة.. قفوا مكانكم وارفعوا أيديكم الملوثة ولا تعبثوا بحقوقى".

وأضاف عبدالسلام "الشرقية من المحافظات التى لها تاريخ عريق وحضارى وموقعها الهام أكسبها مكانة فريدة على امتداد التاريخ القديم والحديث".

وتابع "تفخر الشرقية بأبنائها حيث أنجبت العظماء والشرفاء من رموز وأعلام رجال مصر من المخلصين والكادحين والمحبين لوطنهم فهم بحق ثمرة هذه الأرض الطيبة".