سفير رام الله لدى القاهرة يشكر مصر لتقديمها تسهيلات أمام حجاج فلسطين

وجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة، جمال الشوبكى، الشكر للجهات المصرية لتعاونها الكبير وتقديم كل التسهيلات أمام الحجاج الفلسطينيين فى مطار القاهرة الدولى، مشيدا بالدور الكبير الذى بذلته كل الأجهزة لتسهيل عبورهم.

وقد أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، فى بيان صحفى، عن انطلاق أولى رحلات الحجاج الفلسطينيين من مطار القاهرة الدولى إلى مطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة، فجر الثلاثاء، لسفر 798 حاجا من قطاع غزة.

وذكرت السفارة، أنه كان فى وداع الحجاج سفير فلسطين بالقاهرة جمال الشوبكى ووفد من السفارة الفلسطينية بالقاهرة ومندوبى وزارة الأوقاف من أجل الأشراف على جميع مراحل تسفير الحجاج وتسهيل إجراءات عبورهم.

ومن المقرر أن تستمر رحلات حجاج قطاع غزة والفلسطينيين المقيمين فى مصر حتى فجر الخميس الموافق 10/9، على متن 9 رحلات جوية لتقل 2400 حجيجا فلسطينيا لإتمام فريضة الحج المبارك للعام الهجرى الراهن 1436.

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