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مقتل 20 هنديا باليمن فى ضربات لقوات التحالف العربى

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مقتل 20 هنديا باليمن فى ضربات لقوات التحالف العربى مقتل 20 هنديا باليمن فى ضربات لقوات التحالف العربى
قال مقيمون وصيادون إن 20 مواطنا هنديا على الأقل قتلوا في ضربات جوية شنها التحالف الذي تقوده مستهدفة مهربي وقود في ميناء الحديدة في اليمن اليوم الثلاثاء.

وأضافوا أن قاربين أصيبا في الهجوم الذي وقع على منطقة تسمى الخوخة بالقرب من ميناء الحديدة.

من جهة أخرى أعلنت المملكة العربية السعودية وصول الطائرة الإغاثية الثانية عشرة اليوم الثلاثاء والتي أشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية , إلى عدن و تحمل 10 أطنان من التجهيزات والمستلزمات الطبية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك يأتى انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتقديم المساعدات العاجلة للشعب اليمني الشقيق ومتابعة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وأمر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتأمين طائرات شحن تابعة لقيادة القوات الجوية الملكية السعودية لتسيير جسر جوي لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية وعلى متنها فريق متخصص من المركز.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رأفت الصباغ أن هذه الرحلة تحمل 10 أطنان من التجهيزات المستلزمات الطبية التي ستوزع في اليمن على مراكز ومحافظات اليمن.
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مصر 365

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