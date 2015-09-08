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ماذا ارتدت مايا دياب في باريس؟

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ماذا ارتدت مايا دياب في باريس؟ ماذا ارتدت مايا دياب في باريس؟

الثلاثاء 08-09-2015 13:23

تفاجئنا اختيارات المغنية اللبنانية مايا دياب في إطلالاتها المختلفة، فتنجح في تنسيق إطلالات عصرية جريئة في كل ظهور لها، وقد تألقت خلال رحلتها الأخيرة إلى باريس بإطلالات سوداء درامية نستعرضها معك في السطور التالية:
في الإطلالة الأولى اختارت مايا تنورةً قصيرةً بكسرات جذابة نسقتها مع بلايزر عصري وبوت يعلو الركبة فبدت متألقةً بلوك عصري جذاب، بينما اختارت تنورةً جلديةً ضيقةً لإطلالتها الثانية مع قميص قصير مطابق لها وارتدت نفس البوت الطويل كذلك مع حقيبة كبيرة باللون الأزرق.
شاهدي معنا ماذا ارتدت مايا دياب في إطلالاتها الباريسية، وشاركينا برأيك .

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سيدتي