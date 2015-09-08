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مجوهرات "امبريال" Imperial من "شوبارد" Chopard

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مجوهرات "امبريال" Imperial من "شوبارد" Chopard مجوهرات "امبريال" Imperial من "شوبارد" Chopard

الثلاثاء 08-09-2015 17:02

عندما تجسد رموز الأناقة المعاصرة عظمة الإمبراطورية الرومانية، فلا بد أن يقود ذلك إلى بزوغ تحف كلاسيكية ساحرة. وهكذا تتسم مجموعة "امبريال" Imperiale المفعمة بالأنوثة بغناها بالتفاصيل الدقيقة والبديعة. وقد غدت هذه المجموعة منذ عام 2010 واحدة من أبرز مجموعات الساعات النسائية لدى "شوبارد" Chopard. وفي عام 2011، استوحيت من ساعات هذه المجموعة تشكيلة مرموقة من الحليّ والمجوهرات.

تعيد التصاميم المتشابكة ثلاثية الأبعاد المصنوعة من الذهب الأبيض أو الوردي إلى الأذهان صورة الأنماط الزخرفية على السجاد والوسائد المطرزة التي كانت تزين بالشعارات الملكية، وخاصة بعد أن ازدانت هذه الزخارف بأحجار الجمشت بلونها الأرجواني الذي كان يعتبر لون الباطرة منذ العهد البيزنطي. يؤكد هذا النمط الزخرفي حضوره في كامل ساعات ومجوهرات مجموعة "امبريال" Imperiale ليضفي عليها الطابع الملكي بكل رقيه وعظمته.
وضمن سلسلة من الصور سيتم إطلاقها على ثلاث مراحل، تمكّنت الحسناء الساحرة هيلاري رودا من تجسيد مختلف الأحاسيس التي تبعثها في النفس روائع مجموعة "امبريال" Imperiale. وقد قام بتصوير الحملة الثنائي المبدع لويجي و إيانغو، فتألقت حملة Imperiale بحلة معاصرة ورموز تصويرية رسخت مكانة شوبارد المرموقة في عالم الموضة.

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سيدتي