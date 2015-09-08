“الصحة”: تخفيض رسوم الكشف الطبي لطالبي الترشح للبرلمان لـ1500 جنيه

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدكتور عادل عدوي وزير الصحة قد وجه المجالس الطبية المتخصصة إلى عمل مقاصة للسادة طالبي الترشح لبرلمان 2015 الذين قامو بسداد رسوم 4200 جنيه مصري نظير الكشف الطبي ومعهم ما يثبت ذلك.

وأكد عبدالغفار، أنه بناء على الحكم الصادر من القضاء الإداري بشأن إعادة الكشف الطبي على جميع المرشحين الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم سابقاً، فإنه قد تم إرسال خطاب الى جميع مديريات الصحة بكل المحافظات جاء فيه ” إنه بناء على تعليمات الدكتور عادل عدوي وزير الصحة فإنه بالنسبة للسادة طالبي الترشح الذين قاموا بسداد مبلغ 4200 جنية من قبل ومعهم ما يفيد ذلك ، فإنه يتم عمل ” مقاصة ” لهم بحيث يكون المبلغ المطلوب لعمل الكشف الطبي 1500 جنيه ( فقط ألف وخمسمائة جنيه )، وذلك طبقاً للمقاصة التي تمت.