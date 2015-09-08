مذكرة إحالة غزلان والبر والقرضاوى و37آخرين للقضاء العسكرى فى اغتيال طاحون

حصل "اليوم السابع" على نص مذكرة نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، بإحالة كل من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية محمود غزلان وعبد الرحمن البر ويوسف القرضاوى، و37 آخرين فى قضية لجان الإخوان الإرهابية، واتهامهم بارتكاب العديد من جرائم الإرهاب منها اغتيال العقيد وائل طاحون، رئيس مباحث قسم المطرية، إلى القضاء العسكرى.

وتضمنت المذكرة محضر التحريات وأقوال المتهمين والشهود وأدلة الثبوت، وكشفت التحريات عن اضطلاع قيادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية بالتنسيق مع بعض التيارات الدينية المتشددة واليسارية وتأسيس التحالف الوطنى لدعم الشرعية، لاستهداف مؤسسات الدولة وإرهاب القائمين عليها، وأسسوا لجان عمليات نوعية على هيئة خلايا عنقودية مسلحة، تضم أعضاء من جماعة الإخوان والموالين لها لتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة والجيش والشرطة.



>