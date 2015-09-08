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لو عندك تاريخ وراثى للإصابة بالسرطان 8 نصائح لحمايتك

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لو عندك تاريخ وراثى للإصابة بالسرطان 8 نصائح لحمايتك لو عندك تاريخ وراثى للإصابة بالسرطان 8 نصائح لحمايتك
إذا كنت ممن لديهم تاريخ عائلى مرضى بالإصابة بالسرطانات والأورام، أيا كان نوعها سواء سرطانات الرحم أو البروستاتا، أو سرطانات الدم وغيرها، فلابد لك من الاهتمام بأسلوب حياتك الغذائى والبدني، والاهتمام باتباع نظام حياتى صحى كى تتجنب الإصابة بالأورام قدر الإمكان.

والأورام والسرطانات من المعروف أنه ليس ليس لها سبب محدد ومباشر، إلا أنها تراكمات يصبح خلالها الجسم عرضة للإصابة بالأورام، وحسبما يوضح الدكتور محمد عيسى استشارى الأمراض الباطنة والسكر، فالأسباب الوراثية تلعب دورا هاما فى زيادة فرص وراثة الإصابة من العائلة، وهو ما يجعلهم ملزمين باتباع نظام غذائى وبدنى وحياتى صحى يجعلهم فى وقاية من الإصابة بالأورام، ويؤخر قدر الإمكان نموها وانتشارها.

نصائح لمن لديهم تاريخ مرضى بالأورام


>- تجنب تناول اللحوم المصنعة بشكل قاطع طوال حياتك

- ابتعد عن كل ما هو غير طبيعى، فاعتمد على الخضراوات الطازجة، والفاكهة، والطعام المسلوق

- اهتم بشرب المشروبات المفيدة والعشبية وتجنب تماما كل ما هو مصنع أو يحتوى على مواد حافظة

- اهتم بتناول الطعام "الاورجانيك" الطعام العضوى

- اهتم باحتراف طوال حياتك

- اهتم بالتخلص من مصادر الاشعاع الضار ابتعد عن الموبيل واللاب توب قدر الإمكان

- اهتم بتنقية المياه التى تشرب، وابتعد عن كل ما هو مجهول المصدر

- اهتم بالكشف الدورى كل 6 أشهر وعمل الفحوصات والمسح السنوى على العظام والجسم، وفى حالة
>اصابة المقربين منك كالأم أو الأب بالأورام، لتكن فحوصاتك كل 6 أشهر

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مصر 365

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