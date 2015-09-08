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للى نفسهم مسدودة.. الأكل المشوى فاتح طبيعى للشهية

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للى نفسهم مسدودة.. الأكل المشوى فاتح طبيعى للشهية للى نفسهم مسدودة.. الأكل المشوى فاتح طبيعى للشهية
لو نفسك مسدودة، وتعانى انسداد الشهية، أيا كان السبب، سواء مشكلة أو اضطراب فى الامتصاص، أو اضطرابات دورة شهرية، أو حالة انسداد شهية عصبى، أو لضعف عام فى الجسم يتبعه ضعف شهية، فعليك بالاهتمام بأصناف طعامك.
>وفى هذا الشأن أكد الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بالقصر العينى، وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، على أن الشواء من أفضل طرق الطهى، شريطة الشواء فى الفرن، والتقليل من الشواء على الفحم، فالطعام المشوى له الكثير من الفوائد، لأن الشواء يحتفظ بعناصر الطعام والفيتامينات بداخله دون تطاير، ويساعد على امتصاص الجسم للعناصر والمعادن بشكل مثالى.

وشوى الطعام يساعد على سهولة هضمه، حسبما يؤكد منيسى، موضحا أن الطعام المشوى هو الخيار الأمثل لمن يعانون من انسداد شهية وضعف فيها مهما كان السبب، فالمشويات تفتح الشهية وتعالج ضعفها، لأنها سهلة الهضم والامتاصا، وحلوة المذاق، ولا تشعر الشخص بالشبع من أول قضمة، ما يجعلها خيار مثالى لكل من يعانى من الضعف أو النحافة الناتجة عن انسداد الشهية، ويفضل تناول السلطة الخضراء بجانبها، وزيادة الخبز الأسمر للنحفاء.
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مصر 365