3 نصائح لحمايتك لو مريض قلب أو سكر ورايح تحج

نبذه عن الحج

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>مع اقتراب موسم الحج وسفر الحجاج للأراضى المقدسة، يحرص الحجاج من المصابين بالأمراض المزمنة على معرفة كافة للحفاظ على صحتهم أثناء الحج.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور عبد الهادى مصباح أستاذ المناعة وزميل الأكاديمية الامريكية للمناعة، أن "الحج لمن استطاع إلية سبيلا"، وهذا يعنى أن الأشخاص الغير قادرين على تحمل مشقة الحج ليس عليهم حرج، وتسقط عنهم هذه الفريضة ورغم ذلك يسعى الكثيرون من المرضى المزمنين على أداء فريضة "الحج".

لو عند مرض مزمن مينفعش تسافر الحج غير لما تسأل دكتورك

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نصائح لأصحاب المرضى المزمنين والحج

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>ويؤكد أستاذ المناعة، أن هناك بعض المرضى غير المسموح لهم بالسفر لإتمام فريضة الحج إلا بعد استشارة وموافقة الطبيب المعالج، وذلك للحفاظ على صحتهم لأن الحج مشقة، ومنهم أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والقلب والسكر والكبد والكلى.>ويضيف زميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة د.عبد الهادى، أنه فى حالة موافقة الطبيب المعالج لسفر أصحاب المرضى المزمنة، ينصح بأخذ جميع الاحتياطات الازمة للحفاظ على صحتهم، ومنها:>1- أخذ الكميات الكافية من الأدوية.>2- لو مريض سكر عليك أخذ بسكوت أو ثمرة فاكهة معك أثناء قضائك لمناسك الحج، حتى تتجنب حدوث هبوط مفاجئ فى نسبة السكر.>3- الإكثار من تناول الماء، لأنها تساعد على تقبل حرارة الطقس.