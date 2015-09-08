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تعرف على الفرق بين الناسور الشرجى والبواسير

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تعرف على الفرق بين الناسور الشرجى والبواسير تعرف على الفرق بين الناسور الشرجى والبواسير
الناسور الشرجى من الأمراض المزعجة، والتى غالبا ما يتم الخلط بينها وبين مرض البواسير.
>فى السطور التالية يوضح أستاذ الجراحة العامة بطب القصر العينى الدكتور الدكتور إبراهيم كامل عيادة، الفرق بين كل من الناسور الشرجى والبواسير.

ما هو الناسور الشرجى
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>الناسور الشرجى تبعا لتعريف إبراهيم عيادة، هو خراج يظهر فى منطقة الشرج ويبقى جزء منه داخل فتحة الشرج وجزء آخر خارجها.

وينقسم الناسور إلى نوعين الأول منخفض، ويتم علاجه جراحيا بجراحة واحدة وهو النوع الأكثر شيوعا.
>والنوع الثانى وهو النوع المرتفع ويعد الأكثر خطرا، ويتم علاجه جراحيا على عدة مراحل، من خلال جراحتين أو ثلاثة جراحات متتالية.

ما هى البواسير
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>تبعا لرأى عيادة فالبواسير هى تضخم فى الأوردة المحيطة بفتحة الشرج وهو ما يؤدى الى صعوبة فى التبرز وآلم أثناء تلك العملية.

الفرق بين الناسور الشرجى والبواسير
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>يوضح عيادة أن الفارق بين أعراض الناسور الشرجى والبواسير يتمثل فى نوعية الافرازات التى تظهر من كل منهمان فالناسور يصاحبه خروج إفرازات صديدية من فتحه الشرج، أما البواسير فيصاحبها خروج أفرازات دموية.
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