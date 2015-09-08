خاف منه بس ماتزودهاش.. نصائح للتخلص من "فوبيا المرض"

هل تخاف من المرض؟ تنتابك حالة من الهلع بمجرد زيارتك لصديق مريض، أو بسمعك عن أن السرطان قد أصاب أحدهم؟ تخاف حد الرعب من رؤية أو التعامل مع شخص مريض حتى وان كان بدور برد؟ إذا فقد تكون تخطيت الحد الطبيعى للخوف من المرض، وأصبحت تعانى هذه الفوبيا التى يعانى منها البعض مثلك تماما.

الدكتور محمد عادل أخصائى النفسية أكد خلال حديثه عن الخوف من المرض أنه أحد الاضطرابات التى يمر بها البعض، فيصبح كل تركيزه كيف يقى نفسه من الأمراض حتى أبسطها، ويغالى فى تنظيف يديه والاستحمام والتنظيف الدائم لمنزله، وقد تجده يرفض مقابلة الآخرين أو مصافحتهم خوفا من العدوى.

>وتابع عادل موضحا أن هذا الشخص قد يعانى من أكثر من اضطراب آخر، فهو مبالغ فى كل أفعاله وردود أفعاله، ليزور الأطباء كثيرا دون داع، ويتعاطى الفيتامينات دون أى سبب، ومن هنا ينصح عادل بضرورة أن يبدأ فى التفكير بشكل متزن، وأن المرض والعدوى الفيروسية أو البكتيرية قد تأتيه من أية جهة مهما زاد حذره، ولذا عليه تقبل الأمر الواقع، ولكن لا يتخلى عن نظافته الشخصية ونظافة منزله، كما عليه استشارة مختص نفسى إذا ما كانت أفعاله تصل حد الوسوسة، كغسيل اليدين كل 5 دقائق على سبيل المثال، كما يفضل ان يكون المحيطين بهذا الشخص أشخاص نظيفون، ويحترمون حبه للنظافة، كما عليهم إقناعه بأهميته فى حياتهم وعليه ان يكون متواجدا معهم فى كل مناسباتهم ونزهاتهم ويتخلى عن الوسوسة من النظافة التى تبعده عنهم، كما عليه الانشغال بأمر وهواية يحبها، كالرسم، والموسيقى وهى فنون تجعله يعيش عشوائيا بعض الشئ ويتخلص من نظاميته الشديدة.