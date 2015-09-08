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مصادر يمنية : طيران التحالف يشن غارات على محافظتى شبوة والحديدة

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مصادر يمنية : طيران التحالف يشن غارات على محافظتى شبوة والحديدة مصادر يمنية : طيران التحالف يشن غارات على محافظتى شبوة والحديدة
شن طيران التحالف العربي اليوم الثلاثاء غارات جوية على مواقع وتجمعات الحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني السابق علي صالح بمحافظتي شبوة والحديدة.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن الغارات استهدفت معسكر اللواء 19 مشاة في مدينة بيحان بمحافظة شبوة شرق اليمن وهي المنطقة الوحيدة التي لا تزال في قبضة الحوثيين وقوات صالح.

وأشارت المصادر إلى أن غارات أخرى استهدفت تجمعات ومركبات للحوثيين وقوات صالح في ذات المدينة، مؤكدين سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين.

وأوضحت المصادر أن دوي انفجارات عنيفة هزت المنطقة وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة، ولا يزال طيران التحالف يحلق في الأجواء بشكل كثيف.

وفي محافظة الحديدة غربي اليمن، ذكرت مصادر صحفية لـ (د.ب.أ) أن أكثر من 20 غارة جوية شنها طيران التحالف على امتداد الطريق الساحلي الرابط بين محافظتي الحديدة و تعز.

وقالت المصادر إن الغارات استهدفت تعزيزات وأسلحة للحوثيين كانت في طريقها لمحافظة تعز، كما استهدف الطيران قوارب محملة بمشتقات نفطية تتبع الحوثيين في ميناء الاصطياد بمنطقة الحيمة في مديرية الخوخة إضافة إلى استهداف معسكر أبي موسى الأشعري بالمديرية.
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