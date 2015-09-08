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مسئول برلمانى ليبى يناقش مع مبعوث رئيس "غينيا" التعاون بين البلدين

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مسئول برلمانى ليبى يناقش مع مبعوث رئيس "غينيا" التعاون بين البلدين مسئول برلمانى ليبى يناقش مع مبعوث رئيس "غينيا" التعاون بين البلدين
استقبل عيسى عبد المجيد، مستشار رئيس البرلمان الليبى لشئون أفريقيا، صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة طبرق المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غينيا، السيد كوناكرى، على هامش زيارة الأخير لـ"ليبيا".

وأكد المركز الإعلامى الليبى، فى بيان صحفى، أن المبعوث الخاص لرئيس "غينيا"، السيد كوناكرى، أكد على عمق العلاقات بين البلدين، وأن بلاده تدعم المؤسسات الشرعية فى لبيبا من خلال مجلس النواب والحكومة الشرعية المنبثقة عنه.

وأضاف، أنه ناقش مع مستشار رئيس البرلمان الليبى للشئون الأفريقية عددا من الملفات المهمة التى تخص تدعيم العلاقات فى المجالات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

وأشار كوناكرى، أن رئيس غينيا بعث برسالة إلى البرلمان الشرعية والحكومة المنبثقة عنه ،أكد فيها على التعاون الثنائى بين البلدين من خلال المؤسسات الليبية الشرعية.

فيما أكد مستشار رئيس البرلمان لشئون أفريقيا عيسى عبد المجيد، على أهمية التعاون بين ليبيا وغينيا فى المرحلة الحالية، وأن البرلمان والحكومة الليبية يسعيان إلى مزيد من التعاون مع القارة الأفريقية فى المستقبل.

وأضاف عبد المجيد، أنه ناقش عددا من الملفات الخاصة بالتعاون بين البلدين فى المرحلة المقبلة وكان هناك تفاهم واضح من مبعوث رئيس غينيا.

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