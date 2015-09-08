أخبار عاجلة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"الشعبية لتحرير فلسطين" تطالب بالدعوة لحوار وطنى شامل وإنهاء الانقسام

Google+ Print
"الشعبية لتحرير فلسطين" تطالب بالدعوة لحوار وطنى شامل وإنهاء الانقسام "الشعبية لتحرير فلسطين" تطالب بالدعوة لحوار وطنى شامل وإنهاء الانقسام
سلم القيادى فى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عمر شحادة، صباح اليوم الثلاثاء، رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى ، سليم الزعنون ، من الأمين العام أحمد سعدات بالنيابة عن اللجنة المركزية للجبهة يطالبها فيها بتأجيل عقد المجلس الوطنى.

وذكر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، في بيان صحفى، اليوم الثلاثاء ، أن الرسالة كانت بالنيابة عن اللجنة المركزية العامة للجبهة ، وباسم أمينها العام أحمد سعدات ، وطالبته بالدعوة لاجتماع لجنة الإطار القيادى المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية ، أو حوار وطنى شامل يحضره الجميع بدون استثناء فى أى قطر عربى شقيق ، وذلك بهدف تعزيز وتطوير منظمة التحرير الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى وبهدف إنهاء الانقسام ، واستعادة الوحدة الوطنية من أجل استمرار النضال لتحقيق أهداف شعبنا العظيم فى العودة ، وتقرير المصير ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

أحمد سعدات يهدد بالإضراب المفتوح عن الطعام فى سجون إسرائيل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365