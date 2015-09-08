"الشعبية لتحرير فلسطين" تطالب بالدعوة لحوار وطنى شامل وإنهاء الانقسام

سلم القيادى فى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عمر شحادة، صباح اليوم الثلاثاء، رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى ، سليم الزعنون ، من الأمين العام أحمد سعدات بالنيابة عن اللجنة المركزية للجبهة يطالبها فيها بتأجيل عقد المجلس الوطنى.

وذكر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، في بيان صحفى، اليوم الثلاثاء ، أن الرسالة كانت بالنيابة عن اللجنة المركزية العامة للجبهة ، وباسم أمينها العام أحمد سعدات ، وطالبته بالدعوة لاجتماع لجنة الإطار القيادى المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية ، أو حوار وطنى شامل يحضره الجميع بدون استثناء فى أى قطر عربى شقيق ، وذلك بهدف تعزيز وتطوير منظمة التحرير الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى وبهدف إنهاء الانقسام ، واستعادة الوحدة الوطنية من أجل استمرار النضال لتحقيق أهداف شعبنا العظيم فى العودة ، وتقرير المصير ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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