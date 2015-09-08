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المحكمة تطلع على بيان ما تم تسليمه لمرسى من وثائق وتطلع دفاع المتهمين عليه

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المحكمة تطلع على بيان ما تم تسليمه لمرسى من وثائق وتطلع دفاع المتهمين عليه المحكمة تطلع على بيان ما تم تسليمه لمرسى من وثائق وتطلع دفاع المتهمين عليه
تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، بجلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، إلى شهادة اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى.

قدم الشاهد اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى صورة ضوئية من كتاب معنون "رئاسة الجمهورية - مكتب الرئيس رقم القيد 1259 مؤرخ 16 يوليو 2012 ومزيل بتوقيع أحمد عبد العاطى وموجه إلى اللواء مراد موافى رئيس المخابرات العامة واللواء مجدى عبد الغفار رئيس جهاز الأمن الوطنى يتضمن التنبيه عند إرسال التقارير الخاصة، أن تكون داخل مظروف باسم مدير مكتب رئيس الجمهورية، مغلق ومختوم من الخارج بدرجة سرى للغاية وشخصى، ولا يفتح إلا بمعرفة سيادته، ويوجد رقم فى آخر الصحيفة 1/4/1 ومثبت أنه صورة من السيد اللواء عبد المؤمن فودة رئيس الديون.

كما قدم بيان بعنوان الوثائق التى تم تسليمها وتحمل أرقام مسلسة من 1 وحتى 16 وبيانها، ووثيقة أخرى بعنوان " ماتم عرضه على الرئيس محمد مرسى خلال الفترة من 16 أغسطس 2012 وحتى 11 نوفمبر 2013 الأمانة العامة لوزارة الدفاع " ، وصحيفة أخرى بعنوان " ماتم عرضه على الرئيس محمد مرسى من 4 يوليو 2012 وحتى 30 يونيو 2013 إدارة شئون الضباط " وأرقامها مسلسلة من 1 وحتى 35 فى صحيفة واحدة، وصحيفة ثالثة تحمل نفس العنوان مسلسة من 36 إلى 69 ،وصحيفة أخرى بعنوان " ما تم عرضه على الرئيس مرسى من الهيئة العربية للتصنيع " مسلسل من 1 إلى 4 ، وقد أشارت المحكمة إلى ما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ جلسة اليوم والمحكمة أطلعت الدفاع والنيابة على ما قدم من مستندات.

وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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مصر 365

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