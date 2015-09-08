القبض على 3 أشخاص حجزوا فى فندق بمطروح بالقرصنة على حساب إسرائيلى

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، اليوم الثلاثاء، إخطاراً بتمكن الرائد أحمد زاهر والمعين بخدمة القطاع الثالث والمنتدب من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للمديرية من ضبط 3 أشخاص، تمكنوا من حجز حجرة بأحد الفنادق الكبيرة عن طريق حساب بنكى إسرائيلى عن طرق قرصنة الحساب من خلال الإنترنت.

وتم ضبط "راقى.ط.ر.ك" (17 سنة) طالب، مقيم شارع عبد السلام الشاذلى بمدينة دمنهور، البحيرة و"محمود.م.ع.ع" (24 سنة) طالب، مقيم 20 شارع محمد حسن حدائق، القبة، القاهرة، "محمود.أ.ر" (19 سنة) طالب، مقيم الشيخ زايد، 6 أكتوبر الجيزة، وذلك أثناء تواجدهم أمام فندق كارلوز، غرب مدينة مرسى مطروح، عقب بلاغ من عماد عبد الهادى محمد (43 سنة) مدير أمن الفندق، لقيامهم بحجز حجرة باسم المتهم الثانى، عن طريق موقع الفندق على شبكة الإنترنت مستخدمين كارت ائتمان بنكى غير خاص بهم.

وأثناء تواجدهم بالفندق اليوم، لتسجيل بياناتهم للإقامة بالفندق، تبين عدم وجود كارت الائتمان بحوزتهم وبالاستعلام من البنوك الوطنية عن رقم الكارت المستخدم بمعرفة المتهمين، تبين أنه خاص ببنك يورد باى الإسرائيلى وأنه غير خاص بالمتهمين.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بقيامهم بقرصنة كارت الائتمان المستخدم، عن طريق الإنترنت وتمكنوا من حجز حجرتين، بفندق كارلوز بمبلغ 3987 دولارا، من حساب الكارت دون علم مالكه.

وكلفت إدارة البحث بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة وتم التنسيق مع فرعى الأمن العام والوطنى بمطروح لمتابعة الموقف وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة.