النيابة تحيل "محام" للمحاكمة التأديبية لاتهامه بإهمال مصالح موكليه

أحال ياسر ربيع مدير نيابة وسط القاهرة، بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول للنيابات، أوراق القضية المتهم فيها "ف.ا" المحامى، للمحاكمة التأديبية للمحامين بمحكمة استئناف القاهرة، لاتهامه باستغلال مهنة المحاماة وعدم رعاية مصالح موكليه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم زكريا رزق الله بشكوى يفيد فيها الأضرار التى لحقت به نتيجة عدم حضور دفاعه فتوح السيد المحامى فى كافة جلسات القضية المتهم فيها بإيصال أمانة، والتى حملت رقم 1139 لسنة 2013 جنح بولاق أبو العلا بمبلغ 115000 جنيه، حيث قضت المحكمة غيابيا بإدانته.

وحرر الشاكى توكيل رسمى برقم 4904 للمحامى توثيق نقابة المحامين للاستئناف على الحكم الصادر ضد موكله لكنه لم يحضر الجلسة، فقضت المحكمة بسقوط الاستئناف، ثم قام بعمل معارضة استئنافية وتم تحديد جلسة ثم تم تأجيلها، وبالفعل تكرر عدم حضور الدفاع مما يدل على سوء نيته وتمثيله فى القضية لمصلحة طرفى التداعى.



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