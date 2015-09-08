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«السياحة»: إنطلاق أولى رحلات الحج السياحى والاقتصادى اليوم

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«السياحة»: إنطلاق أولى رحلات الحج السياحى والاقتصادى اليوم «السياحة»: إنطلاق أولى رحلات الحج السياحى والاقتصادى اليوم

قالت وزارة السياحة أن اليوم الثلاثاء أنطلقت أولى رحلات الحج السياحى للمستويين الاقتصادى والسياحى لافتة إلى أن أولى رحلات الحج السياحى البرى كانت قد أنطلقت يوم السبت الماضى.

ومن جانبه قال محمد شعلان وكيل أول الوزارة والمشرف على الحج السياحى أن وزير السياحة خالد رامى قد وجه جميع اللجان الاشرافية العاملة بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة ومنفذ حالة عمار بالسعودية ومنفذ ميناء العقبة الاردنى ومنفذ نويبع البحرى بالعمل الجاد لتحقيق الهدف الاسمى فى خدمة ورعاية الحجاج أثناء رحلتهم من القاهرة إلى كل من جدة والمدينة المنورة وأثناء تأدية المناسك.

ومن جانبها قالت أيمان قنديل رئيس الادارة المركزية للشركات السياحية أنه تم تسليم 28936 جواز سفر للقنصلية للحصول على التأشيرات وانه لم يتبقى سوى ما يقرب من 200 جواز عبارة عن استيفاءات جارى أحضارها من الشركات وأنه خلال أيام قلائل سيتم الانتهاء من منح كافة التأشيرات للحجاج.

وفى سياق مواز، كانت لجان المعاينات وتوثيق عقود سكن الحجاج برئاسة محمد بكر مدير عام التفتيش السياحى قد قامت بأداء المهام المنوطة بها بالاراضى السعودية التى أسفرت عن استبعاد عدد 11 مسكن فندقى غير مطابق للمواصفات والضوابط والموافقة على 155 مسكن، وقد راعت اللجنة فى أختيارها للسكن سواء تصنيف فندقى أو أيواء سياحى كافة الاجراءات الاحترازية والتأمينية من أجل توفير سبل الراحة للحجاج وذلك بالتنسيق التام مع غرفة الشركات السياحية

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