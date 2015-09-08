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موظف ببنك تنمية المنيا يختلس 3ملايين و460ألف جنيه من أموال المودعين ويهرب

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موظف ببنك تنمية المنيا يختلس 3ملايين و460ألف جنيه من أموال المودعين ويهرب موظف ببنك تنمية المنيا يختلس 3ملايين و460ألف جنيه من أموال المودعين ويهرب
قال محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، لليوم السابع إن موظفا ببنك التمنية والائتمال الزراعى قام بالاستيلاء على مبلغ مالى كبير من أموال المودعين، تقدر بـ3 ملايين و460 ألف جنيه وتمكن من الهرب.

وأضاف أن لجنة من الرقابة الداخلية للبنك، اكتشفت قيام موظف يدعى "م.ى.ف" باختلاس مبلغ 3 ملايين و460 ألف جنيه، وأثناء محاولة القبض عليه داخل البنك، لاذ بالفرار من الباب الخلفى.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائى، لإلقاء القبض عليه وجارى تحرير محضر بالواقعة.
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