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العدالة الانتقالية: الحكومة تتجه لعدم الطعن على حكم بطلان تقسيم دوائر قنا

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العدالة الانتقالية: الحكومة تتجه لعدم الطعن على حكم بطلان تقسيم دوائر قنا العدالة الانتقالية: الحكومة تتجه لعدم الطعن على حكم بطلان تقسيم دوائر قنا
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن تتجة نحو عدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة توزيع دوائر محافظة قنا، وذلك حرصاً على عدم تعطيل العملية الانتخابية.

وأضاف الهنيدى، عقب الإجتماع الذى ترأسه فى وجود عدد من ممثلى الجهات الحكومية وأعضاء الأمانة الفنية للجنة التى كلفت بإعداد القوانين المنظمة للانتخابات بمقر وزارة العدالة الانتقالية، أن الحكومة واضحة تماماً فى رغبيتها نحو إتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية وعدم تأجيل العملية الانتخابية، لافتاً إلى أن أغلب الاراء فى الإجتماع الذى عقد اليوم تتجه نحو عدم الطعن على الحكم القضائى، على أن يحسم ذلك القرار بشكل نهائى خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس القادم.
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