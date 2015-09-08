بقع زيت مجهولة المصدر تظهر بالنيل فى أسيوط.. والمحافظ يرفع درجة الطوارئ

فوجئ أهالى أسيوط ببقع زيتية متفرقة فى مياه النيل بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، على امتداد 200 متر بشكل متقطع، فيما كلف المحافظ المهندس ياسر الدسوقى، مديرية الرى بالتعامل مع الموقف ومعرفة مصدرها.

وتفقد المحافظ محطة مياه "الألمانى" بحى شرق مدينة أسيوط، وأصدر تعليماته باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لحين معرفة مصدر تلك البقع التى امتدت بمجرى النيل فى المنطقة الواقعة قرب مديرية الأمن.

وقال الدسوقى إنه تم تكليف لجان المتابعة والمسطحات المائية بمراجعة موقف العبارات والفنادق العائمة على طول مجرى النهر فى مدينة أسيوط، مشيراً فى تصريحات له إلى أن البقع صغيرة وعابرة، لكن يتم ملاحقتها لمعرفة مصدرها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول عنها.

من جانبه، قال محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن الاجراءات الاحترازية بدأت بغلق مؤقت لمحطة مياه الالمانى بمدينة أسيوط لحين وصول نتائج عينة المياه من معمل الشركة ومن مديرية الصحة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة خلال ساعتين كما تم وضع حواجز اسفنجية لمنع دخول اى بقع زيت إلى منابع محطة المياه.

وأضاف رئيس شركة المياه : "البقع بسيطة ولا تؤثر على المحطات ومع ذلك تم اتخاذ الاجراءات الاحترازية لضمان عدم تاثر المواطن بها"، مشيراً إلى أنه تم تشغيل محطات بديلة ولم يتم قطع المياه عن المواطنين.

كانت أسيوط قد تعرضت نهاية أغسطس الماضى لحادث تسرب بقعة مازوت من محطة كهرباء أسيوط البخارية بمنطقة الحمراء حيث تم محاصرتها وازالتها من خلال خطة عمل بالتنسيق بين وزارة البيئة ومحافظة أسيوط وشركة المياه والصحة.



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