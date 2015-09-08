وزير الأوقاف: الحكومة تعاهدت على العمل لآخر لحظة وشائعات لمواجهتى الإرهاب

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه لو كان صحيح ما تردد من شائعات إعفائه من ترأس بعثة الحج أو منعه من السفر، لكان من باب أولى أن يتم منعه أولا من ممارسة عمله كوزير، ومنعه من دخول الوزارة وهو الأمر الذى لم يحدث حتى الآن.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إنه يباشر عمله بشكل طبيعى، مضيفا أن حكومته تعاهدت على العمل حتى آخر لحظة، وسوف يخدم بلده من أى موقع، مؤكدا أنه سوف يلتقى اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية، لمتابعة بعثة الحج غدا الأربعاء، كما يلتقى وزير العدل أحمد الزند بديوان عام وزارة العدل، لمناقشة تعديل قانون هيئة الأوقاف كما يلتقى عددا من الأئمة المتميزين بمحافظة الأقصر لتكريمهم.

وأشار الوزير، إلى أن الشائعات التى يواجهها بسبب موقفه فى مواجهة الإرهاب وتشدد جماعات العنف، مضيفا أن منهج مواجهة العنف هو منهج دولة ومنهج وزارة الأوقاف الذى لن يتغير بتغيره، لافتا إلى أن قيادات الأوقاف سوف تواجه التشدد والعنف حتى لو تغير الوزير، لافتا إلى أن قيامه بإغلاق معاهد إعداد الدعاة للجماعات المتشددة جعلها تشن هجوما عليه، مؤكدا أنها شائعات لا يقبلها عقل.