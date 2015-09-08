الأردن يستقبل 103 لاجئين سوريين خلال ال48 ساعة الماضية

عمان /أ ش أ/



>أفادت مديرية التوجيه المعنوى التابعة للقوات المسلحة الأردنية ، فى بيان لها اليوم الثلاثاء ، بأن قوات حرس الحدود استقبلت خلال ال48 ساعة الماضية 103 لاجئين سوريين من مختلف الفئات العمرية ومن كلا الجنسين.

>وبحسب البيان ، قامت قوات حرس الحدود بتأمين هؤلاء اللاجئين إلى مراكز الإيواء والمخيمات المعدة لاستقبالهم كما قدمت كوادر الخدمات الطبية الملكية الرعاية الصحية والعلاجات الضرورية للمرضى منهم.

>ووفقا للمفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يبلغ إجمالى عدد اللاجئين السوريين الموجودين فى الأردن والمسجلين لديها منذ اندلاع الأزمة السورية فى منتصف مارس 2011 وحتى الآن يزيد على 630 ألف لاجيء سورى ، فيما يقدر المسئولون الأردنيون عددهم بنحو مليون و400 ألف (من بينهم 750 ألف سورى موجودون قبل الأحداث ويطلق عليهم لاجئون اقتصاديون).

>ويعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك وذلك لطول حدودهما المشتركة التى تصل إلى 378 كم والتى تشهد حالة استنفار عسكريا وأمنيا من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع فى سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التى يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.

>يشار إلى أن برنامج الغذاء العالمى كان قد أعلن الجمعة الماضية عن وقف مساعداته لنحو 229 ألف لاجئ سورى فى الأردن ممن يقيمون خارج المخيمات فيما أكد استمرارها لعدد 211 ألفا بواقع 10 دنانير أردنى (أى ما يعادل 14 دولارا أمريكيا) لكل لاجئ يوميا فى حين يعطى المقيمين داخل المخيمات 20 دينارا (ما يساوى 28 دولارا أمريكيا).

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