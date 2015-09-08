التليجراف:تنظيم داعش يسيطر على أخر حقول نظام بشار الأسد النفطية

سيطرت مليشيات التنظيم المسلح داعش على آخر حقل نفط رئيسى كان يديره نظام بشار الأسد بالمنطقة الصحراوية المركزية غير بعيد عن مدينة حمص، وبذلك يكون النظام قد خسر آخر حقول النفط للتنظيمات المسلحة المعارضة، وفقا لما نشره موقع صحيفة التليجراف.

ونشرت صحيفة التليجراف خبرا نقلا عن المرصد السورى المتواجد ببريطانيا والمراقب لسير الحرب الأهلية يفيد بخسارة نظام بشار الأسد للحقل النفطى المعروف باسم "جزال" بعد نشوب سلسلة من المعارك الحربية ضد مليشيات داعش بشرق مدينة حمص، دون ذكر تفاصيل عن مواعيد المعارك أو أرقام موثقة للخسائر بالجانبين.

وكانت قوات الجيش السورى قد أصدرت بيانا تعلن فيه عن تصديها لهجوم من قبل مليشيات التنظيم المسلح بالمنطقة المذكورة ببيانات المرصد السورى، كاشفة عن قتلها 25 مقاتلا بصفوف تنظيم داعش منهم من يحمل جنسيات أجنبية، دون أى ذكر لحقل جزال النفطى، أو حقيقة إذا كان متواجدا تحت سيطرة القوات الحكومية أو تحت سطوة داعش.

وكان المرصد السورى الذى يعتمد على شبكة من المصادر داخل سوريا قد أعلن خسارة نظام بشار الأسد لآخر حقل نفطى بدولة سوريا، علما بأن الحقل يتواجد بشمال غرب مدينة تدمر التى سقطت بقبضة نظام داعش بشهر مايو الماضى، مع استمرار محاولات قوات بشار الأسد لاستردادها التى نجحت فى تأمين حقل النفط بشهر يونيو الماضى.



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