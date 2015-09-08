أخبار عاجلة

مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مفوضية شئون اللاجئين: تفاقم الأوضاع داخل سوريا سيدفع الآلاف نحو أوروبا

Google+ Print
مفوضية شئون اللاجئين: تفاقم الأوضاع داخل سوريا سيدفع الآلاف نحو أوروبا مفوضية شئون اللاجئين: تفاقم الأوضاع داخل سوريا سيدفع الآلاف نحو أوروبا
أكدت ميليسا فليمنج المتحدثة باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين أن تفاقم الأوضاع فى سوريا ودول الجوار سيدفع بالآلاف من السوريين فى رحلات محفوفة بالمخاطر نحو أوروبا خاصة وأن الأزمة السورية تعيش عامها الخامس دون وجود أى بوادر لحل سياسى فى الأفق.

وأضافت- خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بجنيف- أن الأشهر الماضية فى سوريا عاشت قتالاً وحشياً اشتدت حدته فى جميع المحافظات تقريباً، وذلك مع تزايد القصف بالصواريخ والهاون على العاصمة دمشق وارتفاع معدل انفجار السيارات فى المدن الكبرى مثل اللاذقية وحلب وحمص والحسكة والقامشلى، وكذلك القصف العنيف على الزبدانى الذى يدفع الآلاف إلى الفرار من منازلهم.

وأشارت المتحدثة إلى أن السوريين يواجهون تحديات متزايدة للعثور على السلامة والحماية فى البلدان المجاورة، والتى كانت استقبلت أعداداً هائلة من اللاجئين السوريين، قائلة: " اللاجئون البالغ عددهم حوالى 4.08 مليون سورى خارج البلاد الغالبية العظمى منهم يعيشون خارج المخيمات ومع تضاؤل الأمل فانهم يغرقون يوماً بعد يوم فى الفقر المدقع، الصورة بالنسبة لهؤلاء قاتمة سواء فى الأردن أو لبنان بعد أن استنفدوا مدخراتهم وبما يجعلهم يفكرون فى الرحلات الخطرة للذهاب إلى أوروبا بعد أن فقدوا الأمل فى العودة".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365