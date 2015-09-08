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بلغاريا تمنع مرور طائرات إمداد روسية إلى سوريا

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بلغاريا تمنع مرور طائرات إمداد روسية إلى سوريا بلغاريا تمنع مرور طائرات إمداد روسية إلى سوريا
أعلنت السلطات البلغارية، اليوم الثلاثاء، أنها منعت استخدام روسيا لمجالها الجوى لرحلات الإمدادات إلى سوريا، بسبب "شكوك خطيرة فى شحناتها".

وذكرت قناة (سكاى نيوز) أن هذه الخطوة جاءت بعد يوم من اتخاذ اليونان نفس الإجراءات بناء على طلب أمريكى، وسط شكوك قوية بأن روسيا وسعت دعمها العسكرى للرئيس السورى بشار الأسد، وتقارير عن وجود قوات روسية على الأرض.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عن اتصال هاتفى أجراه وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى السبت بنظيره الروسى سيرجى لافروف، أبلغه فيه "قلق الولايات المتحدة" حيال تعزيزات عسكرية روسية محتملة فى سوريا.

وذكر البيت الأبيض، فى وقت سابق، أنه يتابع عن كثب المعلومات التى تشير إلى أن روسيا تقوم بعمليات عسكرية فى سوريا، محذرا من أن أعمالا كهذه، إذا تأكدت، ستؤدى إلى "زعزعة الاستقرار وإلى نتائج عكسية".

وأكدت روسيا مواصلتها تقديم الدعم للنظام السورى، لكنها قالت أن هذا الدعم يأتى فى إطار "محاربة الإرهاب".
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مصر 365

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