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الرئيس اليمنى يستقبل السفير الأمريكى فى مقر إقامته بالرياض

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الرئيس اليمنى يستقبل السفير الأمريكى فى مقر إقامته بالرياض الرئيس اليمنى يستقبل السفير الأمريكى فى مقر إقامته بالرياض
استقبل الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي في مقر إقامته المؤقت في الرياض ماتيو تولر السفير الأمريكي لدى اليمن.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية الحكومية أنه تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع والقضايا المتصلة بالمستجدات والتطورات على الساحة اليمنية في مختلف جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأكد هادى أن مع كافة الخطوات الهادفة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام والأمن والاستقرار على أساس تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأشاد الرئيس بالجهود الأمريكية ووقفوها الدائم والداعم لليمن.. معربا عن تقديره للمساعدات في مختلف المراحل والظروف وحرص اليمن على تعزيز وتطوير علاقاتها ومجالات التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة في كافة المجالات.

ومن جانبه أكد السفيرالأمريكي دعم بلاده لجهود الرئيس الرامية لاستكمال استحقاقات المرحلة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومخرجات مؤتمر الرياض وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالشأن اليمني وخاصة القرار 2216.

كما جدد تأكيد بلاده على دعمها لأمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية.
>وكان خالد بحاح نائب الريس رئيس الوزراء قد التقى بالسفير الامريكى أمس الاول.
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