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مميش: عبور 50 سفينة لقناة السويس بحمولات 2.8 مليون طن

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مميش: عبور 50 سفينة لقناة السويس بحمولات 2.8 مليون طن مميش: عبور 50 سفينة لقناة السويس بحمولات 2.8 مليون طن

8 سبتمبر 2015 | 3:12 مساءً

أرشيفية

صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، بأن قناة السويس شهدت، اليوم الثلاثاء، عبور 50 سفينة عملاقة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 2.8 مليون طن، حيث عبرت  28 سفينة من الشمال دون انتظار بإجمالي حمولات 1.5مليون طن، ومن الجنوب 22 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات 1.3 مليون طن.

جدير بالذكر أن أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هى سفينة الحاويات الدنماركية العملاقةEMMA MAERSK بحمولة 171 ألف طن وتستطيع ان تحمل حتى 14 ألف حاوية، قادمة من المغرب ومتجهة إلى المملكة العربية . أما من الجنوب فكانت أكبر سفينة تعبر القناة هى سفينة الحاويات العملاقة  MSC BARI ترفع علم ليبيريا وحمولتها 158ألف طن.

 

عاجل 2015-09-08

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