ضبط 14 متهما بحوزتهم 17 قطعة سلاح نارى فى حملة مكبرة بالمحلة وسمنود

تم ضبط كل من "محمود.و.ع"- 20 سنة عاطل - مقيم عزبة الدلتا - أول المحلة.. وبحوزته (طبنجة عيار 6.5م - طلقة لذات العيار) فى المحضر رقم 10519 جنايات أول المحلة، و"كريم .ن.م"- 24سنة عاطل - مقيم السويقة - ثان المحلة وبحوزته (طبنجة عيار 6,5م - 3 طلقات لذات العيار) فى المحضر رقم 13587 جنايات ثان المحلة، و"رامى .أ.ع"- 24سنة عاطل (له معلومات - متنوع) مقيم بمنطقة الجمهورية ثان المحلة وبحوزته (طبنجة عيار 6,5م) فى المحضر رقم 13596 جنايات ثان المحلة، "باسم .أ.ف"- 20سنة عاطل (له معلومات - متنوع) مقيم بمنطقة الوراقة - ثالث المحلة وبحوزته (طبنجة معدلة عيار 9م) فى المحضر رقم 5539 جنايات ثالث المحلة.
ضبط (طبنجة تركى عيار 8,5 - مسدس ساقية مطموس الأرقام) فى المحضر رقم 40035 جنايات مركز المحلة، و"أيمن.ن.ع"- 24 سنة عاطل (له معلومات - متنوع) مقيم بمنطقة محلة البرج أول المحلة وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار) فى المحضر رقم 10461 جنايات أول المحلة، و"أحمد.ن.ى"- 31 سنة عاطل مقيم بمنطقة الرجبى - أول المحلة وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار) فى المحضر رقم 10471 جنايات أول المحلة، و"عبد الفتاح .م.ر"- 33 سنة عاطل مقيم بمنطقة الوراقة - ثالث المحلة وبحوزته (فرد خرطوش - 2 طلقة لذات العيار) "خالد .م.ع"- 45سنة عاطل (له معلومات - متنوع) مقيم بمنطقة عزبة خضر - ثالث المحلة وبحوزته (فرد خرطوش)، "حمادة.م.ز"- 34سنة سائق مقيم بقرية دمتنو - مركز المحلة وبحوزته (فرد خرطوش) فى المحضر رقم 7810 جنايات مركز المحلة، كما تم ضبط "رضا.أ.أ"- 28سنة عاطل (له معلومات - متنوع) مقيم بقرية الهياتم - مركز المحلة وبحوزته (فرد خرطوش ) فى المحضر رقم 39887 جنايات مركز المحلة، "ثروت.ا.ا"- 31 سنة عاطل - مقيم بقرية الناصرية مركز سمنود وبحوزته (بندقية خرطوش- 6 طلقات لذات العيار) فى المحضر رقم 21010 جنايات مركز سمنود، و"راضى.م.م"- 23 سنة عاطل - مقيم بقرية كفر حسان مركز سمنود وبحوزته (3 طبنجات معدلة عيار 8,5م) فى المحضر رقم 20989 جنايات مركز سمنود، و"أحمد .م.ب"- 27سنة عاطل - مقيم بقرية بنا أبو صير مركز سمنود وبحوزته (طبنجة عيار 6,5م) فى المحضر رقم 21123 جنايات مركز سمنود، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.