ضبط 14 متهما بحوزتهم 17 قطعة سلاح نارى فى حملة مكبرة بالمحلة وسمنود

شنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية برئاسة اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير الإدارة تحت إشراف اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية، شارك فيها العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى والعقيد وليد الجندى، وضباط مباحث أقسام أول وثان وثالث المحلة، ومباحث مركزى المحلة وسمنود، أسفرت الحملة عن ضبط 14متهما بحوزتهم 17سلاحا ناريا.

تم ضبط كل من "محمود.و.ع"- 20 سنة عاطل - مقيم عزبة الدلتا - أول المحلة.. وبحوزته (طبنجة عيار 6.5م - طلقة لذات العيار) فى المحضر رقم 10519 جنايات أول المحلة، و"كريم .ن.م"- 24سنة عاطل - مقيم السويقة - ثان المحلة وبحوزته (طبنجة عيار 6,5م - 3 طلقات لذات العيار) فى المحضر رقم 13587 جنايات ثان المحلة، و"رامى .أ.ع"- 24سنة عاطل (له معلومات - متنوع) مقيم بمنطقة الجمهورية ثان المحلة وبحوزته (طبنجة عيار 6,5م) فى المحضر رقم 13596 جنايات ثان المحلة، "باسم .أ.ف"- 20سنة عاطل (له معلومات - متنوع) مقيم بمنطقة الوراقة - ثالث المحلة وبحوزته (طبنجة معدلة عيار 9م) فى المحضر رقم 5539 جنايات ثالث المحلة.

ضبط (طبنجة تركى عيار 8,5 - مسدس ساقية مطموس الأرقام) فى المحضر رقم 40035 جنايات مركز المحلة، و"أيمن.ن.ع"- 24 سنة عاطل (له معلومات - متنوع) مقيم بمنطقة محلة البرج أول المحلة وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار) فى المحضر رقم 10461 جنايات أول المحلة، و"أحمد.ن.ى"- 31 سنة عاطل مقيم بمنطقة الرجبى - أول المحلة وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار) فى المحضر رقم 10471 جنايات أول المحلة، و"عبد الفتاح .م.ر"- 33 سنة عاطل مقيم بمنطقة الوراقة - ثالث المحلة وبحوزته (فرد خرطوش - 2 طلقة لذات العيار) "خالد .م.ع"- 45سنة عاطل (له معلومات - متنوع) مقيم بمنطقة عزبة خضر - ثالث المحلة وبحوزته (فرد خرطوش)، "حمادة.م.ز"- 34سنة سائق مقيم بقرية دمتنو - مركز المحلة وبحوزته (فرد خرطوش) فى المحضر رقم 7810 جنايات مركز المحلة، كما تم ضبط "رضا.أ.أ"- 28سنة عاطل (له معلومات - متنوع) مقيم بقرية الهياتم - مركز المحلة وبحوزته (فرد خرطوش ) فى المحضر رقم 39887 جنايات مركز المحلة، "ثروت.ا.ا"- 31 سنة عاطل - مقيم بقرية الناصرية مركز سمنود وبحوزته (بندقية خرطوش- 6 طلقات لذات العيار) فى المحضر رقم 21010 جنايات مركز سمنود، و"راضى.م.م"- 23 سنة عاطل - مقيم بقرية كفر حسان مركز سمنود وبحوزته (3 طبنجات معدلة عيار 8,5م) فى المحضر رقم 20989 جنايات مركز سمنود، و"أحمد .م.ب"- 27سنة عاطل - مقيم بقرية بنا أبو صير مركز سمنود وبحوزته (طبنجة عيار 6,5م) فى المحضر رقم 21123 جنايات مركز سمنود، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.