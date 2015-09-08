القبض على شاذين جنسيا أثناء ممارستهما الفجور داخل فندقين شهيرين بالقاهرة

تمكن رجال مباحث آداب شرطة السياحة والآثار من ضبط شابين شاذين جنسيا أثناء ممارستهما الفجور مع شخصين من الخليج داخل فندقين شهيرين بالزمالك ووسط القاهرة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد مصطفى شاهين مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بضبط كل أنواع الجريمة، خاصة التى تسىء للسياحة المصرية فى الخارج وضبط مواعيد السهر والسيطرة الأمنية على جميع المنشآت السياحية تحت إشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة.

بداية الواقعة عقب ورود معلومات أكدتها التحريات السرية للعقيد أحمد كشك مدير مباحث آداب شرطة السياحة والآثار بصعود شابين يبدو عليهما عدم الاتزان فى تصرفاتهما وطريقة كلامهما إلى غرفتى نزيلين من إحدى دول الخليج لممارسة الشذوذ.

وعقب إنهاء الإجراءات القانونية تمكن المقدم أيمن حسن ومحمد الجوهرى رجال مباحث آداب السياحة من ضبط "فتحى.ف" 24 سنة بكالوريوس تجارة ومقيم بولاق أبو العلا عقب خروجه من الغرفة الخاصة بنزيل خليجى الجنسية، وبمواجهته اعترف بممارسته الفجور مع نزيل الغرفة عقب تعرفه عليه بالفندق عبر برنامج محادثات على هاتفه المحمول، والذى يتيح له التعرف على من هم بالقرب منه، وذلك فى مقابل ألف جنيه.

كما ضبط بحوزته هاتفه المحمول "آى فون"، والذى يستخدمه فى التعرف على عملائه والمثبت به اتفاقه مع نزيل الغرفة على قيامه بممارسة الفجور معه، وتلبية كل رغباته مقابل ألف جنيه، والذى يحتوى أيضا على الكثير من المحادثات والصور العارية وبملابس داخلية شفافة للمتهم، واعترف المتهم اعتياده ممارسة الفجور نظير أجر من حوالى عام، وجار عرض المتهم على النيابة العامة، والتى قررت حبسه أربعة أيام وعرضه على الطب الشرعى، وبعرضه على القاضى أمر بتجديد حبسه خمسة عشر يوما.

كما تم ضبط "محمود.أ" 23 سنة عاطل ومقيم بالفيوم لممارسته الفجور مع خليجى الجنسية مقابل 800 جنيه بفندق آخر بوسط القاهرة فى حملة لمباحث آداب السياحة، وبمواجهته اعترف باعتياده ممارسة الفجور مع السائحين العرب مقابل حصوله على مبالغ مالية، وبعرضه على النيابة قررت حبسه أربعة أيام.